Будинок-пам’ятку на Жилянській хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень

Будинок-пам’ятку на Жилянській, 96 хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень. У ньому жив режисер Панас Саксаганський.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Реставрацію будівлі замовив Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького.

Зазначається, що будинок постраждав унаслідок військової агресії рф. Згідно з тендерною документацією, у будинку планують провести підготовчі роботи, ремонт фасаду, покрівлі та тріщин, підсилення зовнішніх стін будівлі та мурування тощо.

Очікувана вартість робіт — 19 млн 560 тис. 64 гривні. Реставрацію мають закінчити до 31 грудня 2025 року. Сам аукціон планують провести 1 липня.

Нагадаємо, що ремонт уже намагалися зробити на початку цього року. Тендер на реставрацію будинку Саксаганського оголошувався на 12 млн грн. Однак тоді торги скасували через відсутність пропозицій.