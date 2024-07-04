На Київщині масово не працює мобільний звʼязок без світла: яке рішення пропонують

На Київщині масово не працює мобільний звʼязок та інтернет під час відключень світла, повідомляє Київська ОВА.

Так, нагальні проблеми обговорили на засіданні штабу Ради оборони Київської області. Там були присутні представники мобільних операторів Vodafone, Київстар та Lifecell.

На засіданні визначили необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв'язок. Мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість.

Очільник КОВА зауважив, всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом кількох годин. Однак в деяких місцях зв'язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину. Це трапляється тому, що дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії.

Ще одна проблема — вичерпання ресурсу дії цих батарей, деякі з них не витримують чотири години роботи.

"Тому мобільні оператори мають надати об'єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", — додав Кравченко.

Так само масово під час відключень зникає і мобільний інтернет. Про те, як вимкнення світла впливають на мобільний інтернет, оператори Vodafone і Lifecell розповіли виданню DOU.

Одночасний перехід на мобільний інтернет створює значне навантаження на базову станцію поблизу, пояснюють у Lifecell. Це швидко виснажує резервні елементи живлення, скорочує термін служби обладнання та впливає на якість мобільного інтернету під час відключень електроенергії.

Наразі оператори забезпечують базові станції акумуляторами, щоб перемикатися на них під час знеструмлень. Для забезпечення роботи однієї базової станції протягом доби треба до 50 літрів дизельного пального, а також персонал для доставки, підключення та заправки генератора.

“Фізично неможливо забезпечити кожну БС по країні роботою від генератора, адже їх тільки у lifecell понад 10 тисяч. До того ж деякі базові станції встановлені на дахах, де неможливо поставити генератор”, — пояснили у Lifecell.

Мобільні генератори, що використовуються операторами мобільного зв’язку для живлення базових станцій, значно відрізняються від побутових генераторів, повідомили у Vodafone. Їхня потужність повинна становити щонайменше 9 кВт, а вага – приблизно 100 кг. Тому ці генератори часто застосовуються як стаціонарні резервні джерела живлення, які не включаються автоматично.