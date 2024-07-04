У сквері на Дарницькій площі встановили парклет: як він виглядає

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Ірина Маймур
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У сквері на Дарницькій площі встановили парклет.

Про це повідомляє КП УЗН Дніпровського району.

На локації висадили близько 200 злакових трав та квітів, три гортензії та дві неймовірні катальпи «nana».

Нагадаємо, що нещодавно встановили парклет біля метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою. Активісти зауважили, що парклет встановили в зоні, яка до цього “належала” пішоходам. Водії тут не паркувались. Окрім того, парклет поставили в місці, яке не затіняють дерева. Тому тут буде некомфортно відпочивати та проводити вільний час.

Натомість пізніше Київзеленбуд прокоментував, що парклет біля Політеху готовий лише на 1/3 і просить не оцінювати незавершену роботу.

Пізніше встановили парклет біля Цирку. Однак активісти знову зауважили, що цю конструкцію не можна назвати парклетом. Він не розташований ані на проїжджій частині, ані на місці незаконної парковки.

Фото: КП УЗН Дніпровського району

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Опубліковано: 04 липня 2024
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