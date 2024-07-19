Будівництво ЖК біля Солом'янського парку: суд скасував рішення щодо оренди ділянки

Господарський суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення про надання в оренду земельної ділянки ТОВ "Смарт-Девелопмент" по вулиці Генерала Шаповала,1-3 біля Солом'янського парку та визнав договів оренди недійсним.

Про це повідомили в ГО "Збережемо Солом‘янський парк".

Раніше ми писали, що 7 березня Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) мала перевірити будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку.

Там тривало будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку. Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк". Київ видав ТОВ "Смарт-Девелопмент" містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх "апартаментами", аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Також в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Фото: Збережемо Солом’янський парк