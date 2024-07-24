"Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф.

Про це повідомили в соцмережах "Охматдиту".

У тендері йдеться про ремонт фасаду і внутрішнього опорядження лікарні.

"Шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", — йдеться в повідомленні.

Проєкт реалізовуватимуть за моделлю "Проєктуй-будуй", тобто підрядник має спроєктувати і виконати будівельні роботи.

Переможець тендеру матиме десять днів на розробку та затвердження графіку робіт, а після підписання договору – 45 календарних днів на встановлення вікон та внутрішній ремонт приміщень і п'ять місяців на виконання фасадних робіт. Гарантія виконаних робіт – 10 років.

Термін подання пропозицій на участь у тендері — до 25 липня.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Того ж дня майже 100 дітей з Охматдиту були транспортовані до інших медзакладів Києва, для продовження лікування. Крім того, діти, які мають до цього покази, зможуть пройти лікування за кордоном. Внаслідок прямого ракетного влучання по Охматдиту зруйновано корпус токсикології, ще пʼять корпусів, зокрема хірургічний, пошкоджені. Також частково пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Проте детальніший аудит завданої росіянами шкоди триває.

Фото: “Охматдит”