Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.

Про це йдеться на сайті ProZorro та в розслідуванні “Главкому”.

Переможцем на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. Цінова пропозиція компанії становить 1,75 млрд гривень. Це на 41,96 млн гривень менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

За даними Youcontrol , консорціум "Білдінг Юа" було створено 4 липня 2024 року — наступного дня після оголошення тендеру. Засновниками компанії стали три підприємства: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) і ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область).

До того ж документи, подані "Білдінг Юа", містили деякі невідповідності з тендерною документацією замовника. Зокрема, не було відповідних документів, що підтверджують наявність спеціалізованого обладнання для розпилу натурального каменю вулканічного походження (граніту та/або лабрадориту); бракувало документа, що підтверджує письмовий дозвіл загальних зборів консорціуму на укладання угод на суму понад 10 млн грн; були неточності у документах щодо власності асфальтобетонного заводу. Також не вистачало антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

На усунення перелічених недоліків замовник дав тиждень – до 31 липня. У протоколі від 1 серпня "Національне військове меморіальне кладовище" зазначило: "тендерна пропозиція консорціуму "Білдінг Юа" відповідає умовам тендерної документації замовника".

Раніше ми писали, що перша черга будівництва військового кладовища передбачає створення секторів поховань, облаштування автостоянки та під’їзної дороги, встановлення огорожі, прокладку інженерних мереж, а також будівництво колумбарної стіни. Загалом буде передбачено 12036 могил для традиційних поховань та 720 ніш для колумбарію..

Будівельні роботи першої черги мають завершити до кінця 2025 року. Перші поховання відбудуться цієї осені.

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Фото: Мінветеранів