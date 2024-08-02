Тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Критерії для учасників тендеру затвердить ревізійно-наглядова рада, яку створить МОЗ.

До наглядової ради увійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Кошти, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. Ревізійно-наглядова рада буде відповідати за доцільне використання цих коштів.

"Ми оголошуємо через процедуру Prozorro — критерії того оголошення, хто може податися та вимоги до підрядника. Вони будуть зазначені там і узгоджені з наглядовою радою", — зазначив Ляшко.

За його словами, публікація нового тендеру займе до 16 днів. Пропозиції на виконання будуть прийматися 7 днів. До проведення тендеру буде залучене ДП “Медичні закупівлі”.

На відбудову “Охматдиту” після російського удару зібрали понад мільярд гривень, повідомив кореспондент hromadske.

За даними міністра, на благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» надійшло 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд “Охматдиту” — 378 мільйонів гривень, 320 мільйонів гривень зібрали через платформу UNITED24, ще 100 мільйонів гривень виділив уряд з резервного фонду.

Окрім того, фонд Говарда Баффета виділив умовно 11,2 мільйона доларів, але він привозить допомогу у вигляді обладнання, а не коштів. Уряд Литви виділив 1 мільйон доларів, а уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро.

“Наразі "Охматдит" працює приблизно на 60-70%”, — повідомив на брифінгу директор медзакладу Володимир Жовнір.

За його словами, внаслідок ракетного удару пошкоджено п'ять будівель. Діалізний центр зруйновано майже повністю.

Дуже великі пошкодження отримав старий хірургічний корпус, адміністративна будівля, новий та неонатальний корпус.

"Якщо ми не зробимо швидко відновлення корпусу, на жаль, ми можемо втратити ту унікальну інфраструктуру, яка робить "Охматдит" "Охматдитом", — заявив Володимир Жовнір.

Раніше ми писали, що тендер на ремонт “Охматдиту” виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Йдеться про ТОВ “Буд-технолоджі”. Компанія запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. “Охматдит” оголосив переможця конкурсу 31 липня, свої пропозиції подали 14 компаній. Із 14 учасників конкурсу пропозиція від “Буд-технолоджі” була третьою за дорожнечею.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak