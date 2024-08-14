В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони

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Ірина Маймур
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В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони.

Про це повідомляють в Київраді.

Минулоріч там уклали доріжку-променад, встановили пандус, а також висадили дерева. Крім цього, облаштували лави для відпочинку.

Цьогоріч планують продовжити капітальний ремонт прогулянкових зон, враховуючи норми інклюзивного простору. Зокрема облаштують вуличні питні фонтанчики, а також оновити роздягальні, повідомила депутатка Київради Ганна Свириденко.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року згідно із розпорядженням КМВА в Києві створили іхтіологічно-ботанічний ландшафтний заказник місцевого значення "Озеро Вербне". Він входить до складу природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання.

Фото: Київрада, КМВА

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Опубліковано: 14 серпня 2024
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