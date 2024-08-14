В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони
В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони.
Про це повідомляють в Київраді.
Минулоріч там уклали доріжку-променад, встановили пандус, а також висадили дерева. Крім цього, облаштували лави для відпочинку.
Цьогоріч планують продовжити капітальний ремонт прогулянкових зон, враховуючи норми інклюзивного простору. Зокрема облаштують вуличні питні фонтанчики, а також оновити роздягальні, повідомила депутатка Київради Ганна Свириденко.
Нагадаємо, що в жовтні минулого року згідно із розпорядженням КМВА в Києві створили іхтіологічно-ботанічний ландшафтний заказник місцевого значення "Озеро Вербне". Він входить до складу природно-заповідного фонду України та охороняється як національне надбання.
Фото: Київрада, КМВА
Опубліковано: 14 серпня 2024