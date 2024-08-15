Кличко наполягає на побудові паркінгу на Прирічній, попри протести місцевих мешканців

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що на вулиці Прирічній все ж таки побудують підземний паркінг, проти будівництва якого виступали місцеві жителі та активісти.

Про це він розповів під час спілкування з пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації у Києві, пише "Вечірній Київ".

За його словами, за неповні два місяці на Оболонському острові побувало пів мільйона відпочивальників. Величезна частина з цих людей приїздила на Оболонь на власних автомобілях, створивши у прилеглих до зони відпочинку дворах незручності місцевим мешканцям.

"Вулиця Прирічна, а також всі двори будинків, що поряд, забиті автомобілями. Тому вкрай важливо побудувати паркінг для тих, хто сюди приїжджає й розвантажити прибудинкові території від автомобілів. Ми над цим працюємо, й я переконаний, що він (паркінг, — ред.) потрібен й буде побудований в жодному разі не спотворюючи природу, дерева", — сказав Кличко.

Міський голова додав, що паркінг — об’єкт подвійного призначення. Він слугуватиме укриттям понад двом тисячам громадян.

За словами головного архітектора проєкту Ігоря Петрова, через будівництво паркінгу колапсу із його затопленням весняним водопіллям не буде, адже його "збудують на відмітках, що на 1,5 метра вище за максимальний прогнозований рівень водопілля".

Раніше ми писали, що кияни просили не будувати паркінг на Прирічній, а облаштували його на іншій вулиці.

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.

Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній , адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото: КМДА