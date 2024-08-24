Дивіться, як підсвітили монумент Батьківщині-Матері до Дня Незалежності

До Дня Незалежності монумент Батьківщині-Матері у Києві підсвітили кольорами українського прапору.

Напередодні Дня Незалежності у 2023 році з щита Батьківщини-Матері демонтували радянський герб і встановили на його місці тризуб. У жовтні 2024 року біля монументу Батьківщині-Матері відновив роботу оглядовий майданчик .

Нещодавно з'ясувалося, що г ерб до "Батьківщині-Матері" приварили без узгодження з Інститутом електрозварювання імені Патона. Після цього Національний музей історії України у Другій світовій війні ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів на Тризубі.