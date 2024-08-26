Укренерго вводить екстрені графіки відключень світла, у Києві розгортають Пункти незламності

Внаслідок ракетної атаки росії вранці 26 серпня і пошкоджень інфраструктури Укренерго вводить екстрені відключення світла.

“Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють”, – зазначили в компанії.

Міністр енергетики за наслідками атаки написав, що ситуація з електроенергією складна.

"Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", – зазначив він.

Відключення світла і води у Києві

Внаслідок ракетної атаки в частині Києва вранці 26 серпня відсутнє світло т водопостачання.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у кількох районах столиці – перебої з енергопостачанням. “Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням”, – написав він.

О 10:35 Кличко написав, що енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі Києва: "Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри".

Пункти незламності у Києві та області

Начальник Київської обласної військової адміністрації доручив районам та громадам “оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони”.

“Всі оперативні служби працюють на місцях”, – зазначив він.