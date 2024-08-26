Дивіться, який вигляд має модерністська альтанка на Подолі після відновлення

На Подолі відновили модерністську альтанку, яка розташована у внутрішньому двору будинку на вулиці Костянтинівська, 56.

Про це пише "Хмарочос".

У 2020 та 2023 роках комунальники намагалися демонтувати альтанку, але їм перешкодили місцеві жителі. Подоляни намагалися знайти гроші на її відновлення через Громадський бюджет, однак не вийшло. Влітку 2023-го почали готувати заявку на грант. Гроші наприкінці грудня виділила німецька агенція GIZ.

Але роботи з відновлення не могли почати до теплого сезону. Процес гальмувався через пошуки ліцензованих компаній, обстріли тощо. Зрештою, коли приступили до ремонту, виявилося, що в альтанки немає фундаменту, а цегла настільки крихка, що розсипалася в руках. Двічі бригаду майстрів забирали працівники ТЦК, після чого мешканці самі охороняли будматеріали.

За процесом відновлення стежив один із архітекторів-авторів оригінального проєкту забудови — Юрій Шалацький. Він лишився, зокрема, незадоволеним кольором бетонних парапетів, які, на його думку, мали бути світлішими.

Альтанка є частиною архітектурного ансамблю кварталів. Експериментальну житлову забудову чотирьох кварталів біля станції метро "Тараса Шевченка" створили протягом 1984–1992 років за проєктом архітекторів Юрія Шалацького, Георгія Духовичного, Тетяни Лазаренко, Леоніда Мороза та Ігоря Шпари.

Фото: facebook.com/nickolay.spichak, Тетяна Максименко, facebook.com/podilpostmodern