На яких пляжах Києва безпечно купатися: список

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Анна Григораш
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Лише на чотирьох пляжах Києва безпечно купатися – там вода відповідає нормам.

Такий висновок зробив "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ, провівши дослідження води на пляжах Києва з 19 по 25 серпня.

Пляжі Києва, на яких безпечно купатися:

  • Пляж "Вербне",
  • Пляж "Пуща-Водиця",
  • Пляж "Галерний"
  • Пляж "Оболонський".

На цих пляжах вода відповідає нормам за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками.

Пляж "Оболонський"

Пляжі Києва, на яких вода не відповідає нормам за мікробіологічними показниками:

  • "Чорторий",
  • "Троєщина",
  • "Передмісна слобідка",
  • "Центральний",
  • "Райдуга",
  • "Тельбін",
  • "Веселка",
  • "Вербний,
  • "Оболонський",
  • "Галерний".

За даними центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, ці водойми можуть бути небезпечні “з погляду можливого зараження різними інфекційними хворобами кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін”. “При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей", — зауважили у відомстві.

Втім, пляжний сезон у Києві цього року офіційно закрито. Якщо ви готові подорожувати, ось список відкритих пляжей по всій Україні, де можна безпечно відпочити біля води.

Також ми склали список комплексів з басейнами просто неба біля Києва.

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Опубліковано: 31 серпня 2024
пляжі Києва
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