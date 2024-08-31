На яких пляжах Києва безпечно купатися: список

Лише на чотирьох пляжах Києва безпечно купатися – там вода відповідає нормам.

Такий висновок зробив "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ, провівши дослідження води на пляжах Києва з 19 по 25 серпня.

Пляжі Києва , на яких безпечно купатися:

Пляж "Вербне",

Пляж "Пуща-Водиця",

Пляж "Галерний"

Пляж "Оболонський".

На цих пляжах вода відповідає нормам за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками.

Пляж "Оболонський"

Пляжі Києва, на яких вода не відповідає нормам за мікробіологічними показниками:

"Чорторий",

"Троєщина",

"Передмісна слобідка",

"Центральний",

"Райдуга",

"Тельбін",

"Веселка",

"Вербний,

"Оболонський",

"Галерний".

За даними центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, ці водойми можуть бути небезпечні “з погляду можливого зараження різними інфекційними хворобами кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін”. “При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей", — зауважили у відомстві.

Втім, пляжний сезон у Києві цього року офіційно закрито. Якщо ви готові подорожувати, ось список відкритих пляжей по всій Україні, де можна безпечно відпочити біля води.