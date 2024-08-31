На яких пляжах Києва безпечно купатися: список
Лише на чотирьох пляжах Києва безпечно купатися – там вода відповідає нормам.
Такий висновок зробив "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб" МОЗ, провівши дослідження води на пляжах Києва з 19 по 25 серпня.
Пляжі Києва, на яких безпечно купатися:
- Пляж "Вербне",
- Пляж "Пуща-Водиця",
- Пляж "Галерний"
- Пляж "Оболонський".
На цих пляжах вода відповідає нормам за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками.
Пляжі Києва, на яких вода не відповідає нормам за мікробіологічними показниками:
- "Чорторий",
- "Троєщина",
- "Передмісна слобідка",
- "Центральний",
- "Райдуга",
- "Тельбін",
- "Веселка",
- "Вербний,
- "Оболонський",
- "Галерний".
За даними центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, ці водойми можуть бути небезпечні “з погляду можливого зараження різними інфекційними хворобами кишкової групи, дерматитів, алергічних захворювань та ін”. “При потраплянні такої води у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей", — зауважили у відомстві.
Втім, пляжний сезон у Києві цього року офіційно закрито. Якщо ви готові подорожувати, ось список відкритих пляжей по всій Україні, де можна безпечно відпочити біля води.
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