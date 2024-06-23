Де в Україні можна відпочити біля води: список відкритих пляжів

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Наталія Габрух
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У зв'язку з воєнним станом українці не можуть відвідувати певні пляжі та ділянки біля водойм. Однак деякі пляжі цього літа все ж будуть офіційно відкриті для охочих.

Цьогоріч 168 пляжів у 15 регіонах України готові офіційно приймати відпочивальників.

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) оприлюднило інформацію про роботу пляжів по всіх регіонах країни.

Регіони, в яких можна відпочити біля води

Полтавська область

Цьогоріч в області відкриють 33 локації для купання та відпочинку. У місті Кременчук працюватимуть 10 пляжів. На річці Ворскла, у місті Полтава, функціонуватимуть шість місць для відпочинку та купання. А в містах Лубни, Глобино, Горішні Плавні та селищі Нові Санжари працюватимуть по 2 пляжі.

У Миргороді працюватимуть 4 пляжі. Також працюватимуть локації біля водойм в селах: Світлогірське, Білики, Кобиляки та Чутове. Майже на всіх пляжах є облаштована інфраструктура та є рятувальники.

Хмельницька область

На території області працюватиме 21 пляж. На річці Дністер працюватимуть 8 пляжів – по два в селищах Стара Ушиця і Рудківці, по одному в селах Колодіївка, Сокіл, Велика Слобода та Устя. У Хмельницькому буде відкритий пляж на лівому березі річки Південний Буг.

В містах Нетішин, Славута, Полонне, Ізяслав, Волочиськ, Городок, Деражня, Красилів, Старокостянтинів, селищах Летичів та Правдівці (на базі відпочинку “Фенікс”) працюватимуть по одному пляжу. Також пляжі відкриють в селищі Стара Синява та селах Новоставці, Аркадіївці, Кременчуки.

Львівська область

В області цьогоріч працюватимуть 20 пляжів. Найбільше – 12 у Львівському районі, переважна більшість з них знаходиться на території готельних комплексів та баз відпочинку. У Стрийському районі буде відкрито 6 пляжів, а у Яворівському і Золочівському по одному.

Волинська область

Цьогоріч в регіоні пляжний сезон відкрили 1 червня. Для охочих відпочити біля води будуть працювати 19 пляжів. На озері “Світязь” функціонуватимуть 6 пляжів. Ще три пляжі розташовані на озері “Велимче” в селі Соловичі. В місті Луцьк буде відкрито два пляжі на річці Стирта на Теремнівській водоймі.

Крім цього, працюватимуть пляжі в місті Берестечко на березі річки Стир, в місті Нововолинську біля місцевого озера, селищі Любешів біля річки Стохід, селі Гаївка на озері “Пісочне”, в місті Ковель біля річки Турія, селищі Турійськ біля озера “Турійське”, в селищі Луків, на озері, яке знаходиться на території Луківської громади. Працюватиме також пляж на базі відпочинку на березі озера “Добре”.

Сумська область

В області працюватимуть дев’ять пляжів з облаштованою інфраструктурою. В Сумах відвідувачів прийматимуть два пляжі: один на березі річки Псел, другий – на озері Чеха. По одному пляжу працюватиме в містах Ромни, на території колишньої човнової станції, Шостка на озері Галінківське, в селі Буймерівка на території соснового спа-курорту, селищах Пустовійтівка та Москалівка, колишній табір.

Також облаштовані пляжі на річці Ворскла в селі Чернеччина та Климентове. За даними ВЦА необхідна для безпечного відпочинку інфраструктура є на всіх пляжах, окрім озера Галінківське.

Івано-Франківська область

Цьогоріч у регіоні функціонуватимуть чотири пляжі, які облаштовані необхідною інфраструктурою. В місті Івано-Франківськ – на міському озері, в Галичі – Галицький міський пляж на лівому березі річки Дністер, в Калуші – на озері в міському парку культури і відпочинку ім. І. Франка та в селі Поляниця – ТК “Буковель”.

За даними ОВА цьогоріч в місцях масового відпочинку купання заборонено — на водних об’єктах проводитиметься виключно прокат човнів та катамаранів. Винятком є озеро в туристичному комплексі “Буковель”, де купальний сезон вже відкрито.

Тернопільська область

У Тернопільській області працюватимуть три пляжі. В Тернополі будуть відкриті для відвідування і купання два пляжі – “Дальній пляж” та “Циганка”. Ще один в селищі Залізці під назвою “Сонячний берег”. На всіх зазначених локаціях є необхідна інфраструктура.

Чернівецька область

В області цьогоріч функціонуватимуть чотири пляжі: один в місті Чернівці, і по одному в селищах Великий Кучурів, Магала та селі Бояни. Кожна з цих локацій має всі необхідні умови для комфортного відпочинку.

Черкаська область

В регіоні цього літа працюватиме три пляжі і відкриті 11 місць для відпочинку біля водойм. В Черкасах – три комунальні пляжі: “Соснівський-1”, “Казбетський” та “Митницький”. В Смілі також три місця для відпочинку: два на річці Тясмин і один на річці Сріблянка. Дві водні локації працюють у селищі Червона Слобода і по одній у селах Будище, Лозівок, Савківка, Крутьки, Мельники та місті Ватутіне.

Одеська область

Цьогоріч влада регіону планує відкрити для відвідування 20 пляжів, більшість з яких буде знаходитися в Одеській області і один в Ізмаїльському районі.

Житомирська область

В області цьогоріч відкрито для відвідувачів три пляжі, вони обладнані всією необхідною інфраструктурою для зручного відпочинку. Два знаходяться в місті Житомир на річці Тетерів, один в місті Звягель.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області цього літа працюватимуть п’ять місць масового відпочинку біля водойм: чотири в Голованівському районі та один в Кропивницькому.

Рівненська область

У цьому році на Рівненщині будуть працюватимуть 9 пляжів: чотири в селі Демидівка, три в місті Здолбунів та по одному в селах Млинівка та Городоцьке.

Миколаївська область

В області цьогоріч пляжний сезон відкрили ще 15 травня. Наразі працюють усього 3 пляжі: по одному в містах Первомайськ та Южноукраїнськ і ще один біля села Пелагеївка на території “Пелагеївського табору відпочинку”.

Харківська область

Офіційно в регіоні працює один пляж “Роща”. Він розташований на території “Клінічного санаторію “Роща”.

Регіони, які цього року не відкривають пляжний сезон

Київ та область

У Києві та області цього року пляжний сезон відкривати не будуть. Загалом у столиці є 14 офіційних пляжів на березі Дніпра та на деяких міських озерах. Але жоден з них використовувати не рекомендують, бо там немає облаштованих укриттів чи бомбосховищ поруч.

Попри те, що пляжі не відкриватимуть, на деяких з них розгорнуть 24 рятувальні пости. На них чергуватимуть понад 100 лайфгардів.

Чернігівська область

Через близькість до кордону з росією відкриття пляжів у Чернігівській області не планується. Міський пляж “Золотий берег” у місті Чернігів офіційно відкриватися не буде.

З огляду на безпеку громадян цьогоріч пляжний сезон не відкриватимуть і в таких областях, як Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська.

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області не надало офіційної інформації щодо відкриття пляжів у регіоні.

Фото: znaj.ua

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Опубліковано: 23 червня 2024
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