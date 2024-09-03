Чому в київському метро не встановлять захисні екрани: відповідь КМДА на петицію містян

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Ірина Маймур
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У київському метро не встановлять захисні екрани. Таку відповідь на петицію містян надав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Кияни пропонували встановити захисні екрани, щоби запобігти випадковому потраплянню пасажирів під потяг. Петиція набрала необхідні голоси 22 серпня 2024 року.

У відповіді на петицію Кандибор зазначив, що нині виконати це прохання неможливо з декількох причин. По-перше, станції метро проєктували та будували за нормами, які не передбачають встановлення захисних екранів або подібних систем. По-друге, облаштування таких систем не передбачено чинними нормами ДБН.

За словами посадовця, щоб встановити захисні екрани у метро, необхідно вирішити низку питань:

  • внести відповідні зміни до ДБН;
  • визначити технічну можливість встановлення захисних конструкцій на станціях з урахуванням їхніх особливостей;
  • впровадити на всіх трьох лініях київського метро систему автокерування поїздів, що "вимагає докорінної зміни наявної системи" руху поїздів. Нова система необхідна, зокрема, для забезпечення точного гальмування поїздів на станціях і відчинення проходів у захисних екранах лише після повної зупинки поїзда;
  • виділити бюджетні кошти на виконання всіх цих заходів.

“Це питання потребує комплексного підходу. Його пропонують реалізувати під час проєктування і будівництва нових ліній та станцій, зокрема четвертої Подільсько-Вигурівської лінії, за умови внесення відповідних змін у ДБН”, — зазначив Кандибор.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

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Опубліковано: 03 вересня 2024
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