Мінкульт не давав дозволу на ремонтні роботи в Бессарабському ринку.

Про це йдеться у офіційній відповіді відомства, повідомив активіст Дмитро Перов, посилаючись на офіційну відповідь Мінкульту.

Будівля ринку має статус архітектурної пам'ятки національного значення, тому для виконання будь-яких робіт, включно з консервацією, реставрацією, музеєфікацією або ремонтом, необхідний офіційний дозвіл від Мінкульту.

У міністерстві зазначили, що у 2017 році вони погодили капітальний ремонт декоративного освітлення ринку. Однак ці роботи вже виконали раніше.

Нагадаємо, що в серпні в памʼятці національного значення почали будівельні роботи без паспорту обʼєкту. У КМДА тоді запевнили , що реконструкція проводиться для впорядкування внутрішнього простору та відновлення торгових рядів, без будь-яких змін у історичних деталях ринку.

Згодом КМВА видала доручення зупинити всі ремонтні роботи на Бессрабському ринку, до встановлення того хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем їх здійснює.

Нагадаємо, що у 2015 році говорили про перебудову ринку в дусі барселонської La Boqueria або Markthalle neun у Берліні. У 2016-му керівництво Бессарабки запровадило єдиний стиль вивісок на фасадах, а а у 2018 році оголошували тендер на розробку проектної документації для масштабної реставрації ринку.

Також тоді обговорювалося питання будівництва підземного паркінгу на 300 машин.

Фото: Дмитро Перов