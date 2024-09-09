Мозаїку на палаці дитячої творчості на Солом'янці зберегли: який вигляд вона тепер має

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Наталія Габрух
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Мозаїку на Палаці дитячої та юнацької творчості у Солом'янському районі Києва зберегли.

Про це повідомили у спільноті Child of Socialism.

У серпні мозаїку хотіли заховати за утеплювачем. У закладі посилалися на те, що на панно зображені діти у піонерських краватках й у межах закону про декомунізацію його можна прибрати.

Активісти зазначали, що аби декомунізувати панно, достатньо підмалювати фарбою краватки і прапорець. “І це буде прекрасна робота із дітьми, деревцем та соняшником, як символом України”, — вказували активісти.

Відтак після втручання активістів та розголосу проєкт утеплення будівлі скорегували, а мозаїку — зберегли, зафарбувавши піонерські символи на ній.

“Саме так, як зараз заведено робити у Києві свідомими власниками будівель. І саме так, як правильно”, — зазначили у Child of Socialism.

Фото: спільнота Child of Socialism

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Опубліковано: 09 вересня 2024
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