Мозаїку на палаці дитячої творчості на Солом'янці зберегли: який вигляд вона тепер має

Мозаїку на Палаці дитячої та юнацької творчості у Солом'янському районі Києва зберегли.

Про це повідомили у спільноті Child of Socialism.

У серпні мозаїку хотіли заховати за утеплювачем . У закладі посилалися на те, що на панно зображені діти у піонерських краватках й у межах закону про декомунізацію його можна прибрати.

Активісти зазначали, що аби декомунізувати панно, достатньо підмалювати фарбою краватки і прапорець. “І це буде прекрасна робота із дітьми, деревцем та соняшником, як символом України”, — вказували активісти.

Відтак після втручання активістів та розголосу проєкт утеплення будівлі скорегували , а мозаїку — зберегли, зафарбувавши піонерські символи на ній.

“Саме так, як зараз заведено робити у Києві свідомими власниками будівель. І саме так, як правильно”, — зазначили у Child of Socialism.

Фото: спільнота Child of Socialism