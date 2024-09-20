Кияни закликають облаштувати велодоріжки на мосту Патона — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни закликають облаштувати велодоріжки на мосту Патона.

Відповідну петицію зареєструвала на сайті Київради активістка Катерина Шпаченко.

Вона зазначає, що дві бічні смуги мосту давно не використовуються для автомобільного руху і можуть бути адаптовані під велодоріжки. Це сприятиме покращенню умов пересування для велосипедистів та користувачів самокатів у столиці.

Активістка наголошує, що велодоріжки шириною щонайменше півтора метра можуть значно полегшити пересування між лівим і правим берегами Києва, особливо в години пік, коли на мосту часто виникають затори.

Міст Патона визнали аварійним ще у 2017 році, що за нормативами передбачає припинення його використання. Проте міст не закрили, а лише зменшили кількість смуг руху.

Питання ремонту моста й облаштування велодоріжок обговорюється вже кілька років.

У вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження на реконструкцію моста. Після неї планували зробити більше смуг і велодоріжки, однак цього так і не зробили.

Раніше ми писали, що в Інституті електрозварювання закликали терміново закрити міст Патона на ремонт.

Фото: lb.ua

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Опубліковано: 20 вересня 2024
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