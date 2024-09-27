КМДА підпише меморандум з інвесторами щодо добудови об'єктів "Київськбуду" та "Укрбуду"

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Валерія Гуржий
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Міська влада Києва спільно з ініціативною групою від інвесторів домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду".

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час спілкування з інвесторами недобудованих об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду", які вийшли на мітинг під стіни КМДА.

За його словами, до кінця року має визначитися механізм фінансування, щоб наступного року роботи вже розпочалися. Зараз триває підготовка низки рішень, щоб винести їх на розгляд Київської міської ради.

Кличко додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності. У КМДА також нагадали, що Кабмін взяв на себе зобов’язання профінансувати добудову об’єктів "Укрбуду". Зокрема, коли "Київміськбуд" погодився добудувати об’єкти "Укрбуду". Проте наразі коштів уряд так і не виділив.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року «Київміськбуд» призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Раніше ми писали, що, щоб завершити будівництво 20 житлових комплексів, найбільшому столичному забудовнику "Київміськбуд" не вистачає 24 млрд гривень.

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Опубліковано: 27 вересня 2024
будівництво житло КМДА
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