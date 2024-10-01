У Києві втретє не вдалося продати на аукціоні хмарочос-недобуд Sky Towers.

Про це йдеться на сайті Системи електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ).

Аукціон з продажу найбільшого недобудованого хмарочосу в Україні мав пройти 27 вересня. Однак торги так і не відбулися.

Стартова ціна лоту складала майже 1,102 мільярда гривень з урахуванням ПДВ, а крок аукціону встановлювався на рівні 11 мільйонів гривень.

З 28 серпня по 18 вересня було зареєстровано 10 учасників. Проте жоден із них не сплатив гарантованого внеску у сумі 55,140 млн грн (5% від вартості лоту). Через це всі заяви були відхилені, і аукціон не відбувся.

Об’єкт розташований на земельній ділянці в 0,74 га по вул. Шолуденка у Шевченківському районі. Загальна площа будівництва складає 51,36 тис. кв. м. Готовність будівництва – 51%.

Будівля бізнес-центру Sky Towers запроєктована як композиція з двох веж. Спочатку планувалося, що перша матиме 47 поверхів, а друга – 34.

Sky Towers – це недобудований багатофункціональний комплекс компанії KDD Group (Kyiv Donbas Development Group), розташований на перехресті Берестейського проспекту (проспект Перемоги) і вулиці Борщагівській. Його почали зводити навесні у 2007 році, попри протести містян.

На початку 2014 року було збудовано 20 поверхів. Влітку будівництво Sky Towers призупинили, а наступного року – повністю зупинили.

ЗМІ повідомляли, що Sky Towers перебувають під контролем колишніх власників KDD Group, яка офіційно збанкрутувала у 2015 році.

Раніше ми писали, що востаннє Sky Towers виставляли на продаж у 2023 році.

Фото: СЕТАМ