У Києві вчетверте виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers

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Ірина Маймур
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У Києві вчетверте виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers.

Про це повідомили в СЕТАМ.

До цього Sky Towers намагались продати три рази, останній аукціон так і не відбувся.

Нові торги заплановано на 28 жовтня. Вартість знову знизили. Наразі це 937 мільйонів 380 тисяч гривень.

У листопаді 2021 року довгобуд хотіли продати за понад 7 мільярдів, у травні 2023-го — за 5,6 мільярда гривень, а у вересні 2024-го— за 1,1 мільярда.

Об’єкт розташований на земельній ділянці в 0,74 га по вул. Шолуденка в Шевченківському районі. Загальна площа будівництва складає 51,36 тис. кв. м. Готовність будівництва — 51 %.

Будівля бізнес-центру Sky Towers спроєктована як композиція з двох веж. Спочатку планувалося, що перша матиме 47 поверхів, а друга — 34.

Sky Towers — це недобудований багатофункціональний комплекс компанії KDD Group (Kyiv Donbas Development Group), розташований на перехресті Берестейського проспекту (проспект Перемоги) і вулиці Борщагівській. Його почали зводити навесні у 2007 році, попри протести містян.

На початку 2014 року було збудовано 20 поверхів. Влітку будівництво Sky Towers призупинили, а наступного року — повністю зупинили.

ЗМІ повідомляли, що Sky Towers перебувають під контролем колишніх власників KDD Group, яка офіційно збанкрутувала у 2015 році.

Фото: СЕТАМ

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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