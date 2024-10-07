У додатку "Київ Цифровий" з'явилося опитування про генератори у місті

У додатку "Київ Цифровий" до 20 жовтня можна пройти опитування щодо генераторів на вулицях міста.

Воно скаладається з п'яти питань, а його проходження займає близько трьох хвилин часу.

У ньому є такі питання:

що найбільше заважає під час роботи генераторів?

чи потрібно місту встановити рекомендації з розміщення генераторів?

що місто має впровадити першочергово, щоб зробити використання генераторів комфортнішим?

як часто у вашому районі заклади вмикають генератори під час відключень світла?

чи знали ви, що під час відключень світла генератори – головне джерело електроенергії для приватних будинків і для багатьох комерційних закладів?

Раніше ми писали, що виключити можливість тривалих відключень світла для побутових та промислових споживачів взимку неможливо.

Фото: ek.ua