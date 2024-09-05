У Центрі протидії дезінформації спронозували ситуацію з відключенням світла взимку для українців

Виключити можливість тривалих відключень світла для побутових та промислових споживачів взимку неможливо.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Прогнози

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, за оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8–9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт (3000 мегават) із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6–7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації. За найгіршим сценарієм, якщо росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

Втім, така крайня позиція є лише суб’єктивною точкою зору їх авторів і не відображає позицію Центру протидії дезінформації.

У центрі ж кажуть, що, якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима – теплою, а енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, ймовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими. Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії.

Як функціонує енергосистема України?

Загалом Об’єднана енергетична система України складається із 76-ти гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станції, 26-ти теплових електростанцій і теплоцентралей, 4-х АЕС, 12-ти сонячних і 8-ми вітряних електростанцій. Особливістю української ОЕС є необхідність дотримуватися постійного балансу між виробництвом і споживанням електроенергії.

Зараз Україна генерує до 11,5 ГВт-год., а споживає понад 13 ГВт (минулої зими на піку попиту – близько 18 ГВт). Тому розрив між тим, що може виробляти система, і попитом у пікові години зберігається на рівні 2,4 ГВт-год. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії, але це не завжди рятує, адже максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 ГВт.

Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт, але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищені або пошкоджені російськими ударами ТЕС і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі. Заявлений Президентом України 1ГВт нових потужностей за рахунок будівництва малих газопоршневих чи більших газотурбінних електростанцій стабілізує ситуацію лише в перспективі, адже запустити їх у такі стислі терміни до початку опалювального сезону цього року малоймовірно.

Наприклад, НЕК "Енергоатом" знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію потужністю лише 28 МВт, подаровану USAID на початку 2023 року і привезену в Україну у лютому того ж року.

Водночас не працює Дніпрогес, істотно пошкоджено Київську ГЕС, фактично виведено з ладу ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві, зруйновано єдину потужну ТЕЦ-5 у Харкові. Кардинально змінити ситуацію могли би шість блоків Запорізької АЕС, але з березня 2022 її окупували росіяни.