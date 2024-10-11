Озеро Синє на Виноградарі розчистили із багатотисячними збитками

Під час розчистки та благоустрію озера Синє на Виноградарі завдали збитки у розмірі понад 700 тисяч гривень. Внаслідок чого колишньому посадовцю КП "Плесо" повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Слідством встановлено, що у 2018-2019 роках було розроблено проєктну документацію на розчистку та благоустрій озера Синє у Подільському районі. Підозрюваний, не отримавши результатів експертних звітів щодо розгляду цієї проєктної документації, безпідставно уклав договір на її доопрацювання, на що було витрачено майже 124 тисячі гривень з бюджету.

У той же час на момент реалізації проєкту благоустрою та очистки озера, яке вже значно обміліло, проєкт вже частково втратив свою актуальність. Також експертиза встановила, що перспективи відновлення озера Сине виглядали малоймовірними, зважаючи на геолого-гідрогеологічні умови території, а також зміни клімату та забудову території. Тобто витрачені кошти жодним чином не покращили б стан озера.



Таким чином, укладення у 2019 році вказаного договору та перерахування коштів призвело до матеріальних збитків внаслідок необґрунтованих витрат бюджетних коштів. З урахуванням висновків проведених експертиз, розмір збитків, завданих через безпідставне доопрацювання проєктної документації та несвоєчасність укладення договору на розчистку та благоустрій озера Синє становить понад 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року за рахунок бюджетних коштів знову розпочались роботи із відновлення озера Синє, яке рік тому майже висохло.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

На початку серпня КП "Плесо" оголосило новий тендер на 95 млн грн на проведення робіт із розчистки озера Синє.

Фото: Київська міська прокуратура