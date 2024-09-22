На Виноградарі почали відновлювати озеро Синє: фото

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Наталія Габрух
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На Виноградарі фахівці КП “Плесо” почали роботи з відновлення озера Синє.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На локації вже працює спеціалізована техніка, яка виконує розчистку дна та берегової лінії водойми. Основним завданням на цьому етапі є очищення з’єднувальної протоки озера.

Кінцева мета проєкту — знову наповнити озеро Синє водою та відновити його природний стан. Роботи фінансують зі спеціального фонду міста, гроші з якого йдуть на заходи з охорони довкілля.

Раніше ми писали, що роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи. Обміліле озеро планували розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило шостий тендер на суму 96,3 млн гривень на розчистку озера Синє у Подільському районі Києва, але торги знову не відбулися. Кожного разу пропозиції учасників відхиляли. Тендери скасовували через неспроможність учасників якісно підготувати документи або через подання пропозицій, що перевищували встановлений ліміт фінансування.

На початку серпня КП "Плесо" оголосило новий тендер на 95 млн грн на проведення робіт із розчистки озера Синє.

Фото: пресслужба КМДА

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Опубліковано: 22 вересня 2024
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