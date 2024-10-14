Дивіться, як будується з'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту та Троєщину

З'їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на Троєщину знову активно будується.

Як це відбувається показав інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

На фото можна побачити процес будівництва підйому до трамвайних колій, площі під естакадою та майбутнього тунелю для метро на Троєщину. Цей з’їзд сполучатиме міст із новою дорогою під розворотним кільцем троєщинського швидкісного трамваю.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року. Також відомо, що на Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєшину.

Фото: Павло Авдокушин