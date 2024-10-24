На вулиці Ярославській, 13Б на Подолі на місці знесеної історичної садиби розчищають ділянку під новий ЖК.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

На ділянці вже працює важка техніка, а підготовчі роботи ймовірно свідчать про початок нового будівництва. Також поблизу території вирубали здорові дерева.

Нагадаємо, що у липні 2023 року забудовник зніс одну з найстаріших дерев'яних садиб Подолу — будинок 1811 року. За словами місцевих мешканців, бульдозери почали руйнувати садибу рано вранці одразу після завершення комендантської години.

Новий проєкт передбачає будівництво “клубного дому” на замовлення Сергія Боярчукова з юридичної компанії “Алєксєєв, Боярчуков та партнери”. Забудовник запевняє, що нова будівля «відповідатиме сучасному вигляду Подолу, з урахуванням колірних рішень».

Після знесення історичної садиби Національна поліція відкрила провадження за фактом самовільного руйнування культурної спадщини.

Тоді міський голова Києва обіцяв розірвати договір оренди землі з забудовником і посилити захист для всіх історичних будівель, яким понад 100 років.

“Минув рік. Договір оренди чинний, рішення про захист фонової історичної забудови — не прийнято. На Ярославській, 13б — ведуться підготовчі роботи. Очевидно, для нового будівництва,” — повідомив Перов.

Будинок № 13Б — зразок початкової забудови Подолу після нищівної пожежі 1811 року. Будівлю зведено на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. З 1882 року садиба належала міщанинові Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.

Фото: Дмитро Перов