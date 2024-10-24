На Подолі на місці знесеної історичної садиби розчищають ділянку під новий ЖК
На вулиці Ярославській, 13Б на Подолі на місці знесеної історичної садиби розчищають ділянку під новий ЖК.
Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
На ділянці вже працює важка техніка, а підготовчі роботи ймовірно свідчать про початок нового будівництва. Також поблизу території вирубали здорові дерева.
Нагадаємо, що у липні 2023 року забудовник зніс одну з найстаріших дерев'яних садиб Подолу — будинок 1811 року. За словами місцевих мешканців, бульдозери почали руйнувати садибу рано вранці одразу після завершення комендантської години.
Новий проєкт передбачає будівництво “клубного дому” на замовлення Сергія Боярчукова з юридичної компанії “Алєксєєв, Боярчуков та партнери”. Забудовник запевняє, що нова будівля «відповідатиме сучасному вигляду Подолу, з урахуванням колірних рішень».
Після знесення історичної садиби Національна поліція відкрила провадження за фактом самовільного руйнування культурної спадщини.
Тоді міський голова Києва обіцяв розірвати договір оренди землі з забудовником і посилити захист для всіх історичних будівель, яким понад 100 років.
“Минув рік. Договір оренди чинний, рішення про захист фонової історичної забудови — не прийнято. На Ярославській, 13б — ведуться підготовчі роботи. Очевидно, для нового будівництва,” — повідомив Перов.
Будинок № 13Б — зразок початкової забудови Подолу після нищівної пожежі 1811 року. Будівлю зведено на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. З 1882 року садиба належала міщанинові Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.
Фото: Дмитро Перов