У Києві запрацювала перша когенераційна установка, яка вироблятиме електроенергію і тепло

У Києві розпочала роботу перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт, яка вироблятимуть електроенергію та тепло.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Установку встановили на одному з об’єктів критичної інфраструктури за підтримки USAID та Проєкту енергетичної безпеки.

Новітнє обладнання допоможе підвищити стійкість енергетичної системи Києва в умовах регулярних атак на енергосектор. Установка дозволяє одночасно виробляти тепло та електроенергію, забезпечуючи автономність та енергонезалежність ключових об’єктів столиці.

“Модернізація енергосектору є нашим ключовим пріоритетом. Ми прагнемо розбудовувати локальні джерела комбінованого виробництва тепла та електроенергії, а також впроваджувати альтернативні джерела палива”, — заявили в столичній владі.

У травні цього року Київрада ухвалила концепцію “Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації”, спрямовану на створення локальних джерел енергії. Ця ініціатива отримала підтримку міжнародних партнерів.

Для розширення цієї практики Київ уже замовив 15 додаткових когенераційних установок, які будуть доставлені протягом року. Очікується, що це забезпечить додаткову сумарну потужність близько 170 МВт, сприяючи енергетичній безпеці міста.

Запуск першої установки — важливий крок у зміцненні енергетичної інфраструктури Києва та його незалежності від традиційних джерел енергії.

Фото: Віталій Кличко