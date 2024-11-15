Київський крематорій має відшкодувати більше 122 млн гривень через забруднення повітря
Київському крематорію виставлено претензію на 122,6 млн гривень через забруднення повітря.
Про це повідомили у Держекоінспекції Столичного округу.
Претензію виставлено щодо відшкодування збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Ритуальною службою СКП "Київський крематорій".
Зазначається, що збитки визначені на підставі невиконання київським крематорієм умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, зокрема через неналежне виконання запланованих заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та недосягнення встановлених дозволом нормативів гранично допустимих викидів з 1 січня 2020 року.
Раніше ми писали, що у Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.