Київський крематорій має відшкодувати більше 122 млн гривень через забруднення повітря

76
Валерія Гуржий
share share

Київському крематорію виставлено претензію на 122,6 млн гривень через забруднення повітря.

Про це повідомили у Держекоінспекції Столичного округу.

Претензію виставлено щодо відшкодування збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Ритуальною службою СКП "Київський крематорій".

Зазначається, що збитки визначені на підставі невиконання київським крематорієм умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами, зокрема через неналежне виконання запланованих заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та недосягнення встановлених дозволом нормативів гранично допустимих викидів з 1 січня 2020 року.

Раніше ми писали, що у Голосіївському районі реставрують зали прощання київського крематорію.

Фото: Держекоінспекція Столичного округу

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 листопада 2024
share share
В Україні стартує будівництво соціального житла: пілотний проєкт передбачає 6200 квартир В Україні стартує будівництво соціального житла: пілотний проєкт передбачає 6200 квартир Паркінг та протирадіаційне укриття біля Пейзажної Алеї планують звести на місці незаконних гаражів Паркінг та протирадіаційне укриття біля Пейзажної Алеї планують звести на місці незаконних гаражів Національна академія наук України передала під забудову 116 га державної землі: подробиці Національна академія наук України передала під забудову 116 га державної землі: подробиці Комфортна Троєщина: Київський архітектор – про переваги життя у віддаленому районі Києва Комфортна Троєщина: Київський архітектор – про переваги життя у віддаленому районі Києва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.