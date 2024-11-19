Тунель Подільсько-Воскресенського мосту вже завершують будувати: який вигляд він має

Тунель Подільсько-Воскресенського мосту, який сполучить Подільсько-Воскресенський міст із Райдужним та Троєщиною вже завершують будувати. Вже зараз ним можно пройти наскрізь.

Про це розповів інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

Вже накривну плиту тунелю майже звільнили від опалубки і тепер крізь тунель вже можна пройти пішки. Щоправда, поки що ця функція лише тестується і доступна виключно для будівельників. Також на під'їзді до трамвайного кільця-естакади вже нанесли дорожню розмітку, встановили знаки і змонтували світлофор на перехресті з вулицею Вершигори.

З боку Русанівських садів в половині тунелю продовжують готувати подушку під дорогу, роблять систему водовідведення, бетонують підпірні стіни на виїзді, облаштовують систему освітлення, розмітку та знаки на тимчасовій дорозі від тунелю до Центральної Садової.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року. Також відомо, що на Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєшину.

Фото: Павло Авдокушин