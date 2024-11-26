Будівлю колишньої поліцейської дільниці на Лук’янівці відновлять: у ДОКС представили проєкт

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Наталія Габрух
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У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА представили проєкт відновлення та реставрації Поліцейської дільниці, 1902 року на вул. Січових Стрільців, 91.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Концепцію розробило архітектурне бюро Viharev Restavration. Як пояснили розробники — будівля вже найближчим часом може отримати статус памʼятки архітектури. Тож, було вирішено відмовитися від проекту реконструкції з надбудовою, натомість — провести реставрацію.

Також збираються демонтувати будівельний банер, за яким раніше розбирали будівлю.

Нагадаємо, що у вересні намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці. Тоді будівля залишилася без даху.

Будинок ще у 2021 році був включений до Переліку цінної історичної забудови за рішенням Київської міської ради, відомого як "Список Віталія Кличка по культурній спадщині".

Звели будинок за проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва у 1901 році. З боку вулиці Січових Стрільців він має два поверхи, а з боку вулиці Дмитрівської — три. За радянських часів тут була поліцейська дільниця, а потім податкова, яка виїхала у 2013 році.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 26 листопада 2024
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