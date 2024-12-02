На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому

На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine” . Артоб’єкт створений з артефактів війни, зокрема пошкодженого телекомунікаційного обладнання, яке було зруйноване внаслідок повномасштабного вторгнення.

Про це пише MMR.

Конструкція заввишки в людський зріст, завдовжки 7 метрів і вагою 2,7 тонни. Літери “I’m Fine” складені зі справжніх частин базових станцій і мережевого обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак. Це простріляні антени, понівечені щогли, перебиті дроти та розірвані вибухами мікросхеми.

Цей проєкт є продовженням художньо-соціальної ініціативи “I’m Fine”, яку цього року на фестивалі Burning Man презентували український художник Олексій Сай та засновник медіапроєкту Ukrainian Witness, лідер команди “I’m Fine” Віталій Дейнега.

Фото: MMR