На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”: вона присвячена незламності українського телекому

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Наталія Габрух
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На Подолі встановили інсталяцію “I’m Fine”. Артоб’єкт створений з артефактів війни, зокрема пошкодженого телекомунікаційного обладнання, яке було зруйноване внаслідок повномасштабного вторгнення.

Про це пише MMR.

Конструкція заввишки в людський зріст, завдовжки 7 метрів і вагою 2,7 тонни. Літери “I’m Fine” складені зі справжніх частин базових станцій і мережевого обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак. Це простріляні антени, понівечені щогли, перебиті дроти та розірвані вибухами мікросхеми.

Цей проєкт є продовженням художньо-соціальної ініціативи “I’m Fine”, яку цього року на фестивалі Burning Man презентували український художник Олексій Сай та засновник медіапроєкту Ukrainian Witness, лідер команди “I’m Fine” Віталій Дейнега.

Фото: MMR

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Опубліковано: 02 грудня 2024
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