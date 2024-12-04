Біля Золотих воріт відкрили інсталяцію “Ключ Києва”: фото

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Наталія Габрух
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У Києві біля Золотих воріт представили інсталяцію “Ключ Києва”.

Про це повідомили творці інсталяції у соцмережах.

“Ключ Києва” урочисто відкрили 3 грудня — у Міжнародний день людей з інвалідністю.

Над інсталяцією близько місяця працювало мистецьке об'єднання “12”. Великий ключ складається з 12 тисяч ключів, які збирали кияни. Важить артоб’єкт понад 300 кг.

Зазначається, що цей ключ — символ влади містян. Ним відкрили символічну “браму доступу” до міста.

Ще одна частина інсталяції — банер з київським князем Ярославом Мудрим на колісному кріслі.

За задумом авторів, “Ключ Києва” має привернути увагу суспільства до інклюзивності міста та проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю.

Нагадаємо, що у листопаді стало відомо, що організатори мистецького проєкту “12” пропонували киянам здати свої старі ключі, щоб зробити їх частиною артоб’єкту “Ключ Києва”.

Фото: Об'єднання Вільних Митців “XII”, Cуспільне/Аліна Бурцева

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Опубліковано: 04 грудня 2024
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