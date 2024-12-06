Продаж нової нерухомості у Києві впав на 70% у порівнянні з 2021 роком, але ціни зростають

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Валерія Гуржий
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Станом на грудень 2024 року у Києві продажі нової нерухомості складають 20-30% від обсягів до початку вторгнення, водночас ціни продовжують зростати.

Про це пише "Хмарочос".

На подорожчання впливає зміна вартості енергоносіїв та будматеріалів, низька конкуренція у преміум-сегменті, зменшення кількості працівників через мобілізацію, а також той факт, що на фінальних стадіях будівництва нерухомість традиційно коштує на 30-40% більше ніж на етапі фундаменту.

Також зазначається, що столиця протягом перших двох кварталів 2024 року отримала 630 тисяч м² нової житлової площі, що перевищує аналогічний показник 2023 року на понад 23%. Ймовірно, що на ситуацію на первинному ринку суттєво впливає розширення програми "єОселя", яка може стати головним драйвером ринку.

Також змінюється ситуація й на ринку вторинної нерухомості, там прогнозують зростання цін на 7-10% до кінця 2025 року. У середньому, в 2024 році в Києві продати квартиру на вторинному ринку можна було за строк від двох до чотирьох місяців.

В інших регіонах, особливо західних, ціни також продовжують зростати на 14 %-18%. Особливо у таких містах як Львів, Івано-Франківськ та Рівне. А ось у Запоріжжі, Кропивницькому та Харкові навпаки — ціни там знизилися на 4%-15%.

У прифронтових регіонах війна провокує подальше зниження вартості на вторинному ринку, а у великих містах центральної та південної частини, таких як Київ, Дніпро, Одеса, Житомир — збільшення пропозиції, через виїзд людей. У західних регіонах попит продиктований тим, що значна частина людей залишились у рідних містах і мають змогу планувати своє майбутнє.

Раніше ми писали, що тепер житловий сертифікат "єВідновлення" можна використати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою "єОселя".

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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