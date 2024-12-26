Офіс Superhumans постраждав від ракетного удару по Києву 20 грудня, повідомила CEO реабілітаційного центру Ольга Руднєва.

Він був розташований у бізнес-центрі “Торонто”, навпроти Костелу Святого Миколая, який також пошкоджено через російську атаку.

“Рівно за крок від мого столу, величезного вікна просто більше немає. Звідси відкривається чудовий краєвид на Костел. Багатостраждальний Костел сьогодні теж зачепило, на щастя, не сильно, побило вітражі небагато”, — написав співзасновник Superhumans Андрій Ставніцер.

Обійшлося, на щастя, без постраждалих.

“Між нами і неймовірним костелом навпроти більше нема нічого крім відстані. Скло ніби пісок під ногами. І тут камера зупинилася на столику, де стоять шахи. Стоять шахи! Ніби не було вибухової хвилі, ніби скло на місці, ніби нема руїн за вікном”, — написала Ольга.

Фото: Андрій Ставніцер; Ольга Руднєва