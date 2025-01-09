Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір: деталі проєкту

Контрактову площу хочуть перетворити на найбільший у світі урбаністичний простір.

Проєкт оновлення під назвою TORV Kyiv розроблять відомий данський урбаніст Мікаель Колвілл-Андерсен разом із організацією DIY Україна.

Назва проєкту — TORV Київ — походить з данської “громадська площа” — torv. Мета реновації — перетворення Контрактової площі на динамічний, яскравий тимчасовий міський простір з травмочутливим дизайном для ветеранів і засобами для фізичної активності як для дітей, так і для дорослих.

Для реновації площі дотримуватимуться концепції тактичного урбанізму. Термін “тактичний урбанізм” з’явився у світі як назва для громадських ініціатив, які бюджетними тимчасовими методами перетворювали неосвоєні куточки міста на громадські простори.

TORV Kyiv розрахований на два роки. За цей час Контрактова площа зміниться завдяки новим рішенням у дизайні.

Яким саме

Більше зелені: на площі висадять дерева, створять зелені зони та місця для відпочинку в тіні.

Зручні місця для відпочинку: встановлять лавки, частина яких буде з розетками для зарядки пристроїв, а також великі кашпо для квітів і дерев.

Екологічність: використають перероблені матеріали, як-от пластик, дерево й цегла. Задля сталості площу зроблять незалежною від електромереж, використовуючи сонячні батареї та вітряки.

Доступність для всіх: простір адаптують для маломобільних людей і ветеранів завдяки травмочутливому дизайну.

Місця для активностей: з’являться шахові столи, майданчики для скейтбордингу та спеціальні зони для дітей.

На площі облаштують художні виставки просто неба у водонепроникних рамах, витривалий графічний дизайн на асфальті і кінотеатр просто неба

Місцевих мешканців активно залучатимуть до обговорення проєкту. Для цього планують публічні обговорення, опитування та інтерактивні мапи, де кожен зможе запропонувати свої ідеї. Наразі вже запустили перше опитування.

Проєктом керує Мікаель Колвілл-Андерсен, відомий данський містопланувальник, відомий інноваційним і орієнтованим на людину підходом до міського дизайну. Також до проєкту долучилися посольство Данії, Данський культурний інститут і компанія Novo Nordisk, яка є головним спонсором.

Наразі у межах проєкту оголосили міжнародний конкурс дизайну вуличних меблів для площі.

Раніше ми писали, що Мікаель Колвілл-Андерсен ініціював відкриття на Подолі терапевтичного саду. Також він планує облаштувати сад відновлення для реабілітації військових та людей із посттравматичним стресовим розладом у Львові.

Візуалізації: TORV Київ