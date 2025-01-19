На місці історичної cадиби Лошевичів у центрі Києва зупинили незаконне будівництво

Незаконне будівництво на місці історичної садиби Лошевичів, 1860 року зупинили. Частину будівельної техніки вже вивезли з майданчику.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Завдяки швидкій реакції Департаменту територіального контролю міста Києва, роботи на Саксаганського, 76 були повністю зупинені. Чекаємо на реакцію і Київської міської прокуратури та Державної інспекції архітектури та містобудування України”, — написав Дмитро Перов.

За його словами, забудовник зруйнував одну з найстаріших історичних садиб на вул. Саксаганського. Попри це, договір оренди ділянки з ним так і не розірвали. На місці історичної споруди будівельники планують звести 5-поверховий офісний центр.

“При цьому, нове будівництво зі зміною площі та поверховості обʼєкту замасковане під “реконструкцію з надбудовою” про яку йдеться на паспорті обʼєкту. Бо зміна поверховості, так само як і знос цінної історичної забудови — заборонений в Центральному історичному ареалі, від слова — взагалі. По факту ТОВ повністю знищило історичну будівлю і замість її відновлення — зараз просто спокійно проектує нову втричі вищу споруду”, — зазначає Перов.

Нагадаємо, нещодавно на місці історичної садиби Лошевичів у Києві відновилося незаконне будівництво ЖК.

Будівля на вулиці Саксаганського, 76 була найстарішою на вулиці. Її знесли 24 вересня 2020 року. У КМДА відреагували і повідомили, що забудовник не отримував відповідного дозволу на такі дії. Пізніше там з'явився паспорт нового об'єкта , з проєктом будівлі, яку хочуть побудувати на цьому місці.

Згодом забудовник повідомив, що історична будівля на вулиці Саксаганського, яку знесли 24 вересня, не підлягала ремонту.

У грудні 2024 року на локації розпочалося будівництво . Проєкт передбачає надбудову вже знесеної історичної будівлі.

Фото: Дмитро Перов