Лондонський автобус-кав'ярня LennyBus знову змінює локацію: де його можна буде знайти

Знаменитий лондонський автобус-кав'ярня LennyBus знову змінює локацію.

Про це йдеться у дописі телеграм-спільноти “Де у Києві”.

Зараз автобус працює біля ТРЦ Smart Plaza на Оболоні та вже через тиждень він переїде до ТРЦ Blockbaster Mall.

Скільки саме LennyBus буде гостювати на новій локації наразі невідомо.

На початку весни 2024 року двоповерховий автобус-кав’ярня був розташований біля біля Житнього ринку . Там він пробув декілька місяців.

Згодом LennyBus переїхав до ТРЦ Retroville на Виноградарі, а ще пізніше — до ТРЦ Dream Yellow на Оболоні .

Раніше ми писали , що лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу через те, що закладу не продовжили договір оренди землі. З середини січня 2024 року власники почали шукати нову локацію для закладу.

Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.

Фото: instagram.com/lenny.bus