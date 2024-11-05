Лондонський автобус-кавʼярня LennyBus знову змінив локацію: де він знаходиться зараз
Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus змінив локацію. Тепер він знаходиться на парковці ТРЦ Dream Yellow на Оболоні.
Про це йдеться у соцмережах LennyBus.
LennyBus буде гостювати на новій локації до кінця листопада.
На початку весни 2024 року двоповерховий автобус-кав’ярня був розташований біля біля Житнього ринку. Там він пробув декілька місяців.
Згодом LennyBus переїхав до ТРЦ Retroville на Виноградарі.
Раніше ми писали, що лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу через те, що закладу не продовжили договір оренди землі. З середини січня цього року власники почали шукати нову локацію для закладу.
Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.
Фото: bazilik.media