Лондонський автобус-кавʼярня LennyBus знову змінив локацію: де він знаходиться зараз

Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus змінив локацію. Тепер він знаходиться на парковці ТРЦ Dream Yellow на Оболоні.

Про це йдеться у соцмережах LennyBus.

LennyBus буде гостювати на новій локації до кінця листопада.

На початку весни 2024 року двоповерховий автобус-кав’ярня був розташований біля біля Житнього ринку . Там він пробув декілька місяців.

Згодом LennyBus переїхав до ТРЦ Retroville на Виноградарі.

Раніше ми писали , що лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу через те, що закладу не продовжили договір оренди землі. З середини січня цього року власники почали шукати нову локацію для закладу.

Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.

Фото: bazilik.media