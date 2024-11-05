Лондонський автобус-кавʼярня LennyBus знову змінив локацію: де він знаходиться зараз

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Наталія Габрух
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Лондонський автобус-кав’ярня LennyBus змінив локацію. Тепер він знаходиться на парковці ТРЦ Dream Yellow на Оболоні.

Про це йдеться у соцмережах LennyBus.

LennyBus буде гостювати на новій локації до кінця листопада.

На початку весни 2024 року двоповерховий автобус-кав’ярня був розташований біля біля Житнього ринку. Там він пробув декілька місяців.

Згодом LennyBus переїхав до ТРЦ Retroville на Виноградарі.

Раніше ми писали, що лондонський автобус-кав’ярня LennyBus на Городецького припинив роботу через те, що закладу не продовжили договір оренди землі. З середини січня цього року власники почали шукати нову локацію для закладу.

Автобус-кав’ярня працював на вулиці Городецького 24 роки — з 1999. Тоді київський архітектор Леонід Жаріков привіз його з Великобританії.

Фото: bazilik.media

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Опубліковано: 05 листопада 2024
Оболонь Dream Town LennyBus
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