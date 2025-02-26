Суд скасував передачу садиби Осипа Родіна під забудову: деталі

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Ірина Маймур
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Господарський cуд Києва скасував передачу під забудову памʼятки архітектури — будинку Осипа Родіна на вулиці Гончара.

Про це повідомив памʼяткоохоронець Дмитро Перов.

Попри охоронний статус, минулого року Київрада підтримала передачу земельної ділянки під будинком Родіна з цільовим призначенням — “для будівництва та обслуговування багатофункціонального комплексу” — під спорудження ЖК.

Проєкт рішення, який прийняла міська рада, передбачає передачу ділянки під обслуговування багатофункціонального комплексу Franklin. Його мають звести на місці памʼятки архітектури. Проєкт мала реалізовувати компанія SAGA Development столичного забудовника Андрія Вавриша.

Як зазначають у “Мапі реновації”, будинок Родіна не підлягає перебудуванню чи знесенню. Землю під памʼяткою можна передати лише під реставрацію.

Нагадаємо, що в 2020 році КМДА надала будинку статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Це проміжний статус перед отриманням статусу пам’ятки місцевого значення.

Однак забудовник, який зводить по сусідству ЖК Franklin Concept House, звернувся до суду із заявою, що дім не є культурною спадщиною, та успішно оскаржив рішення КМДА в Окружному адміністративному суді міста Києва.

У травні 2023 року Верховний суд підтвердив законність внесення будинку Осипа Родіна (вул. Олеся Гончара, 71) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Будинок Осипа Родіна — це кам’яна садиба 1882 року, розташована на вулиці Олеся Гончара, 71. Вона зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Згодом з’явився третій поверх.

Фото: “Мапа Реновації”

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Опубліковано: 26 лютого 2025
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