Зупиняти транспорт під час тривог чи ні вирішуватимуть водії

У Києві працюють над правилами руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Згідно з якими, у разі їх прийняття, ухвалювати рішення щодо зупинки транспорту чи продовження руху ухвалюватимуть водії.

Про це розповів речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE.

"Перевізник буде доїжджати до найближчої зупинки. Саме водій прийматиме рішення, зупиняти транспорт і слідувати разом з іншими в укриття або продовжувати рух. Щоб не було колапсів біля мостів та в метро", — сказав Ієвлєв.

За його словами, ініціативу можуть винести на розгляд Ради оборони Києва вже найближчим часом.

Раніше ми писали, що Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні минулого року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві розглядають декілька варіантів змін у роботі наземного громадського транспорту під час повітряних тривог.