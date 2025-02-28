Дивіться, як у Львові реставрують фасади будинків, зруйнованих через російський обстріл

У Львові на вулиці Стрийській продовжують відновлювати житлові будинки , які постраждали під час ракетного обстрілу в липні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Йдеться про чотири будинки за адресами Стрийська, 62, 64, 66 і 68, що зазнали значних руйнувань.

Роботи фінансуються з міського бюджету. Вже відбудували конструкції будівель, замінили вікна, двері, покрівлі та оновили комунікації. Після отримання необхідних дозволів розпочалася реставрація фасадів та внутрішніх сходових кліток.

“Ми поступово відновлюємо зруйновані будинки, дотримуючись усіх необхідних процедур. Минулого року відремонтували поверхи, зробили дахи, відновили всі комунікації, а зараз працюємо над фасадами”, – розповіла Оксана Пригода, голова Франківської районної адміністрації.

Оскільки будинки є пам’ятками архітектури, процес оформлення документів для відновлення зайняв більше часу. Роботи стартували ще у грудні 2024 року, але через погодні умови тоді вдалося виконати лише підготовчі етапи. З настанням тепла майстри приступили до реставрації.

У міськраді пояснюють, що реставрація складніша за звичайний ремонт. Майстри не просто штукатурять і фарбують стіни, а відновлюють автентичні елементи архітектури. Там, де вони були зруйновані, їх відтворюють максимально точно.

За сприятливих умов завершити реставрацію фасадів, ремонт сходових кліток та впорядкування подвір’я планують до кінця червня. Весною відновлять дитячий майданчик, облаштують клумби та газони.

Наразі частина мешканців уже повернулася у свої квартири, проте в багатьох помешканнях ще тривають ремонти.

Раніше ми писали , що у ніч на 7 липня росія вдарила ракетами “Калібр” по комплексу будинків, що знаходиться у буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Фото: ЛМР; Андрій Садовий