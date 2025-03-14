Бессарабський ринок закриють на два тижні для обстеження: що робитимуть далі

Із 17 березня Бессарабський ринок закриють на два тижні для обстеження технічного стану плити перекриття торговельного залу.

Про це повідомили в КМДА.

На ринку проведуть інструментальні дослідження з улаштуванням шурфів і зондажів для визначення технічного стану плити перекриття. До обстеження залучать фахівців, зокрема з Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.

Остаточні результати дослідження та рекомендації щодо подальших дій підготують протягом одного місяця. На підставі цього обстеження приймуть рішення щодо першочергових заходів із реставрації.

У КМДА запевняють, що після виконання обстеження робота ринку має бути відновлена.

Нагадаємо, що у 2015 році говорили про перебудову ринку в дусі барселонської La Boqueria або Markthalle neun у Берліні. У 2016-му керівництво Бессарабки запровадило єдиний стиль вивісок на фасадах, а а у 2018 році оголошували тендер на розробку проектної документації для масштабної реставрації ринку.

Також тоді обговорювалося питання будівництва підземного паркінгу на 300 машин.

У серпні 2024 року на ринку, який є пам'яткою національного значення, розпочалися будівельні роботи. Робочі тоді казали, що буде "реконструкція", але ніяких вивісок не було. Згодом КМВА видала доручення про зупинку всіх ремонтних робіт на Бессрабському ринку, до встановлення того хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем їх здійснює.