Водії комунального транспорту Києва не хочуть працювати під час тривог: чому так

Водії наземного комунального транспорту не хочуть продовжувати рух по маршруту під час повітряної тривоги.

Про це пише "Хмарочос".

Основною причиною цього є небажання бути відповідальними за безпеку та життя людей. Адже водії хвилюються, що у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок обстрілів, їх зроблять "винними" в отриманні пасажирами травм чи летальних випадках і притягнуть до відповідальності.

Зокрема, як розповідає водій тролейбуса Денис (ім’я змінене), наказ про зупинку біля найближчого укриття, який був виданий на початку повномасштабної війни, передбачає відповідальність водіїв за травмування пасажирів. Нового наказу, після оновлення правил руху транспорту, поки ще немає. Однак водії скаржаться, що керівництво не надає жодних роз’яснень щодо цього питання. Хоча можна було б принаймні пояснити як ситуація з відповідальністю водіїв вирішується в інших містах, де механізм уже має бути напрацьований.

Такої думки водії притримуються попри усвідомлення, що через зупинку комунального транспорту здебільшого вигоду отримували саме приватні перевізники, оскільки маршрутки продовжували їздити в тривогу.

Окрім відповідальності, водіїв також турбує питання з зарплатою. Адже поки керівництво не пояснювало як зміниться система нарахування оплати для водіїв, які вирішать продовжити рух під час тривоги. Зокрема, проблема полягає у тому, що оплата водіїв, які продовжуватимуть роботу і які зупинятимуться – має відрізнятися. Однак під час тривоги трекери часто збиваються і не відображають правильну інформацію, тож диспетчерам важко відслідковувати рух транспорту.

"Раніше зупинки через тривогу оплачувалися як вимушений простій, тобто 2/3 від тарифної ставки без нарахування доплат та премій. Це приблизно 35-40% від того заробітку, який був би без простоювання. Як це працюватиме зараз – не зрозуміло. Але багато водіїв вважають, що оплата роботи під час тривоги має бути вищою, ніж у звичайний час", – пояснює водій.

Раніше ми писали, що Рада оборони Києва підтримала рішення, згідно з яким з 21 березня наземний громадський транспорт більше не зупинятиметься під час оголошення повітряної тривоги, а продовжуватиме рух за маршрутом.

За новим алгоритмом у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні перевізники робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом. Всі охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. Після цього водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом. Водночас водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

При цьому Департамент транспортної інфраструктури КМДА не зміг пояснити, як рухатимуться трамваї під час тривоги, якщо один із водіїв вирішить піти в укриття. Також там не змогли пояснити, чому потяги метро не курсуватимуть наземними ділянками під час тривоги.

Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупинявся під час повітряних тривог за рішенням Рада оборони Києва. За весь час простою транспорту під час тривог економіка Києва втратила мінімум 5,4 мільярдів гривень.