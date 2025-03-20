У Костелі святого Миколая вже 3 місяці не можуть прибрати вибиті вікна після обстрілу: що відбувається

У Костелі святого Миколая Мінкульт вже 3 місяці не прибирає вибиті вікна, які розбилися внаслідок російської атаки 20 грудня. Також за цей час не провели жодних першочергових протиаварійних і невідкладних консерваційних заходів із ремонту та відновлення покриття даху.

Про це повідомили у Римсько-католицькій парафії св. Миколая в Києві.

У зв’язку з цим парафіяни звернулися до Національного будинку органної та камерної музики, який є балансоутримувачем будівлі храму, з проханням погодити роботи та демонтаж скла з вікон башт за кошти парафії. Адже віряни не є власниками храму, тому без дозволу й погодження держорганів не можуть проводити роботи.

У парафії також наголосили, що бездіяльність Міністерства культури погіршує наслідки ракетної атаки для будівлі костелу – невідремонтований дах протікає, що призводить до замокання та гниття деревини конструкцій даху та утеплювача. Подальше зволікання з проведенням робіт ставить під загрозу фізичне збереження пам’ятки архітектури національного значення.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Мінкульт повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді римсько-католицької церкви в Україні.

1 червня 2022 року, відповідно до Меморандуму підписаного між Міністерством культури та інформаційної політики та парафією, костел св. Миколая мали передати римо-католикам. У липні в Мінкульті повідомили, що не встигли зробити передачу через повномасштабну війну й завершать готувати відповідні документи до кінця 2023 року.

Процес тривав так довго через юридичні моменти: указ президента від 1995 року забороняє органам виконавчої влади передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

До того ж Міністерство культури та інформаційної політики та місто мають надати Будинку музики іншу рівноцінну споруду, однак вони досі не знайшли відповідне приміщення. Серед імовірних будівель йшлося про Жовтневий палац, але там відсутній орган.