Як доїхати з лівого берега на правий під час тривоги: список маршрутів

Наземний комунальний транспорт Києва більше не зупинятиметься під час повітряної тривоги, але метро все ще не їздитиме між берегами та наземній його частині.

У ГО "Пасажири Києва" підготували інформацію, про те, на яких тролейбусах та автобусах можна пересуватися між берегами під час повітряної тривоги.

"Червону" гілку метро дублюють:

від метро "Чернігівська": автобус 118 на Печерськ, Бесарабку, Галицьку площу;

від метро "Дарниця": автобус 55 на Арсенальну та Палац Спорту;

від метро "Лівобережна": автобус 111 на Поштову та Площу Українських Героїв.

"Зелену" гілку метро дублюють:

від метро "Червоний Хутір": автобус 51 на Звіринецьку, Либідську;

від метро "Харківська": автобус 109 на Звіринецьку, Либідську, Театральну;

по просп. Бажана: автобуси 22, 91 на Деміївку та Севастопольську.

Окрім автобусів під час повітряної тривоги між лівим та правим берегами їздить кільцева електричка, графік руху якої можна дізнатися за посиланням.

До станцій електрички можна під’їхати наземним транспортом:

ст. "Лівобережна": всі звичні автобуси до метро Лівобережна;

ст. "Русанівка": автобуси 42, 44, 87, 111, тролейбуси 43(к);

ст. "Дарниця": автобуси 51, 63, 115, трамваї 8, 22, 23, 27, 29, 32, 33;

ст. "Березняки": автобуси 44, 49, 87, 108.

Крім дублювання метро, між берегами також працюють:

Тролейбуси:

29к: ст. м. "Дарниця" – Почайна;

30: Троєщина – Райдужний – Почайна – Дорогожичі – Шулявка - Севастопольська;

31: Троєщина – Райдужний – Почайна – Лук’янівка;

43: Дарницька площа – Звіринецька – Либідська - Теремки;

47: Троєщина – Райдужний – ст. м. "Мінська".

Автобуси:

21, 101: Троєщина – Райдужний – Почайна;

73: Троєщина – Райдужний – Оболонь;

110: Троєщина – Воскресенка – Райдужний – Поштова – Площа Українських Героїв;

112: Воскресенка – Райдужний – Контрактова – Лук’янівка,

114: Троєщина –Райдужний – Поштова – Бесарабка – Залізничний вокзал;

115: Дарницький вокзал – Дарницька площа – Контрактова.

Раніше ми писали, що Рада оборони Києва підтримала рішення, згідно з яким з 21 березня наземний громадський транспорт більше не зупинятиметься під час оголошення повітряної тривоги, а продовжуватиме рух за маршрутом.

За новим алгоритмом у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні перевізники робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом. Всі охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. Після цього водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом. Водночас водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

При цьому Департамент транспортної інфраструктури КМДА не зміг пояснити, як рухатимуться трамваї під час тривоги, якщо один із водіїв вирішить піти в укриття. Також там не змогли пояснити, чому потяги метро не курсуватимуть наземними ділянками під час тривоги.

Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупинявся під час повітряних тривог за рішенням Рада оборони Києва. За весь час простою транспорту під час тривог економіка Києва втратила мінімум 5,4 мільярдів гривень.