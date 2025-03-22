Не притулятися: У київському метро тестують нові наліпки на ескалаторах

У Київському метрополітені тестують нові інформаційні наліпки на ескалаторах, які нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними.

Зокрема, наліпки попереджають про найпоширеніші порушення:

не бігти ескалатором;

триматися за поручень;

не сидіти на східцях;

не притулятися до нерухомих частин;

піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.

На яких станціях з'явилися наліпки

Інформаційні покажчики з’явилися на станціях "Вокзальна" та "Либідська", наступного тижня будуть розміщені на станції "Дорогожичі".

Саме на цих станціях найчастіше фіксували нетипові ситуації та зупинки ескалаторів, зазначають у метрополітені.

Наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів, щоб зробити правила більш помітними та зрозумілими для всіх пасажирів.

Раніше Київський метрополітен повідомляв, що робити, якщо ваші речі впали на колію .