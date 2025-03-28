У Києві дозволять їхати до 80 км/год лише на чотирьох ділянках: перелік

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Ірина Маймур
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Із 1 квітня в Києві скоротили перелік вулиць із сезонним підвищенням швидкості до 80 км/год.

Хоча раніше йшлося про 17 вулиць, у підсумку їх залишилося лише чотири, повідомили в КМДА.

Після комісійного обстеження та аналізу аварійності кількість ділянок із дозволеною швидкістю до 80 км/год скоротили спочатку до семи, а згодом — до чотирьох. На трьох потенційних ділянках зафіксували ДТП зі смертельними випадками у 2024 році, тож швидкісний режим там вирішили не змінювати.

Де можна буде їхати до 80 км/год:

  • Набережне шосе – від Поштової площі до Наддніпрянського шосе;
  • просп. Романа Шухевича – від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака;
  • просп. Степана Бандери – від вул. Йорданської до Північного мосту;
  • вул. Набережно-Рибальська – лише в одному напрямку, від вул. Електриків до Гаванського мосту.

Громадські організації, які опікуються безпекою на дорогах, закликали КМДА не запроваджувати сезонне підвищення швидкості, адже це збільшує ризик аварій. Як зазначають у ГО “Пасажири Києва”, за три роки статистика показує: що вище швидкість — то більше травм і смертей.

Активісти наголошують, що міська влада має всі підстави повністю відмовитись від цієї практики. Адже:

  • ДТП на цих вулицях стаються частіше, коли дозволяють їхати швидше;
  • Деякі ділянки не відповідають технічним критеріям для руху 80 км/год;
  • Переваги у часі — мінімальні, зате наслідки аварій — масштабні;
  • Відсутній ефективний контроль швидкості — працює лише одна камера.

“Міська влада знову готується дозволити водіям ганяти швидше — попри всі докази, що це шкодить безпеці”, — йдеться в заяві організації.

Активісти закликають підтримати петицію проти сезонного підвищення швидкісного режиму в Києві.

Нагадаємо, що нещодавно сім громадських організацій звернулися до КМВА з проханням не підвищувати з 1 квітня швидкісний режим на окремих вулицях міста. Вони наголосили, що збільшення швидкості з 50 до 80 км/год може призвести до зростання кількості ДТП, смертності та травм на дорогах. До звернення долучилися організації U-Cycle, Пасажири Києва, Vision Zero, Доступно.ua, Екодія, ЦЕДЕМ і MotoHelp.

Фото: “Апостроф”

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Опубліковано: 28 березня 2025
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