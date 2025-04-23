Завод Ріхерта на Подолі викупили активісти на гроші інвестора: що там буде

922
Ірина Маймур
share share

Компанія A Development відмовилася від планів забудови території колишнього заводу Ріхерта на Юрковиці — житлового комплексу “Ріхерт&Park” не зводитимуть.

Про це повідомили у ГО “Клуб на Кирилівській”.

Разом із командами “Космос табір” та “Спадщина Київ” активісти знайшли інвестиції, щоб викупити історичну будівлю.

“Ми знайшли інвестиції, що дали нам змогу викупити будівлю заводу Ріхерта, а також взяти в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні з озером”, — йдеться у спільній заяві.

На території планують створити парк з озером і простори для громади.

До того ж сторінку з ЖК “Ріхерт&Park” уже видалили із сайту ЛУН.

Уперше публічно про те, що A Development не займатиметься проєктом ЖК “Ріхерт&Park”, проти якого виступали активісти, 26 лютого повідомив директор із маркетингу компанії.

Нагадаємо, що на території пивоварні Ріхерта на Подолі планували збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.

Раніше ми писали, що найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати. Проте, компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта, стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку.

Фото: Апостроф; Kosmos Tabir

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 23 квітня 2025
share share
Дивіться, які мозаїки виклали активісти в дорожніх ямах на Подолі Дивіться, які мозаїки виклали активісти в дорожніх ямах на Подолі Суд відхилив позов громади щодо відбудови зруйнованої 130-річної будівлі на Рейтарській Суд відхилив позов громади щодо відбудови зруйнованої 130-річної будівлі на Рейтарській UAnimals запустили платформу з лекціями за донат: усі внески підуть на порятунок тварин UAnimals запустили платформу з лекціями за донат: усі внески підуть на порятунок тварин У Києві демонтували саморобний голубник з трьох гаражів: фото У Києві демонтували саморобний голубник з трьох гаражів: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.