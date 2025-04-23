Завод Ріхерта на Подолі викупили активісти на гроші інвестора: що там буде

Компанія A Development відмовилася від планів забудови території колишнього заводу Ріхерта на Юрковиці — житлового комплексу “Ріхерт&Park” не зводитимуть.

Про це повідомили у ГО “Клуб на Кирилівській”.

Разом із командами “Космос табір” та “Спадщина Київ” активісти знайшли інвестиції, щоб викупити історичну будівлю.

“Ми знайшли інвестиції, що дали нам змогу викупити будівлю заводу Ріхерта, а також взяти в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні з озером”, — йдеться у спільній заяві.

На території планують створити парк з озером і простори для громади.

До того ж сторінку з ЖК “Ріхерт&Park” уже видалили із сайту ЛУН.

Уперше публічно про те, що A Development не займатиметься проєктом ЖК “Ріхерт&Park”, проти якого виступали активісти, 26 лютого повідомив директор із маркетингу компанії.

Нагадаємо, що на території пивоварні Ріхерта на Подолі планували збудувати багатоповерхівки висотністю від 7 до 12 поверхів.

Раніше ми писали, що найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати. Проте, компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта, стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку.

Фото: Апостроф; Kosmos Tabir