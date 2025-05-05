Суд остаточно заборонив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській

Шостий апеляційний адміністративний суд остаточно заборонив будівництво 16-поверхового ЖК із паркінгом впритул до пам'ятки на Жилянській. Йдеться про будинок Панаса Саксаганського, який входить до охоронної зони Музею видатних діячів української культури у Києві.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відомо, що ТОВ "Рестін" звернулося до Мінкульту із заявою на погодження проєктної документації для будівництва ще у 2019 році, але отримало відмову. У 2021-му компанія намагалася скасувати рішення міністерства через суд. Термін оренди земельної ділянки на Жилянській завершився у 2022 році. З цього ж року Офіс Генерального прокурора вимагав заборонити будівництво 16-поверхового комплексу.

У 2023 році Господарський суд відхилив аналогічний позов заступника прокурора, який вимагав припинення оренди та заборони будівельних робіт.

У квітні 2024 року Київрада не змогла зібрати необхідну кількість голосів, щоб відмовити компанії у продовженні договору.

Раніше активіст Дмитро Перов зазначав, що архітектурна пам’ятка 1908 року може не пережити будівельних робіт. Після смерті Саксаганського його дружина стала єдиною спадкоємицею будівлі. Вона заповіла у листі до заступника голови Ради Міністрів УРСР Тронька квартиру та її речі для заснування музею. Останній створили 1987 року.

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького – це унікальний комплекс меморіальних будинків у Києві, де наприкінці XIX-на початку ХХ століть проживали родини українських митців. Музей розповідає про їхнє життя, творчість та громадську діяльність.

Фото: Дмитро Перов